Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz'ın biyografisi

Gerçek adı Ferhat Yılmaz Ben Fero, son günlerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Almanya’nın Bonn şehrinde doğan Ben Fero, Demet Akalın ile çektiği kliple uzun süre konuşuldu. Sosyal medya ve internette son zamanlarda gündeme gelen rapçinin hayatını merak edenler, " Ben Fero nerelidir kaç yaşındadır?" sorusunun yanıtını arıyor.



BEN FERO KİMDİR?

Ferhat Yılmaz sanat dünyasında bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. 2009-2014 arasında Sabancı Üniversitesi’nde okuduğum dönemde İstanbul’da beş yıl yaşadı ancak daha sonra İzmir'e döndü. 2005-2010 seneleri arasında çok yoğun olarak Türkçe rap dinledi. Sonrasında üniversite ve askerlik sebebiyle hobilerine ara verdi ancak ilham aldığı Ezhel'in yolundan giderek rap dünyasına adım attı.

Sadece bir yılda Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden birine dönüşen Ben Fero, Demet Akalın ile çektiği kliple uzun süre ardından söz ettirdi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.