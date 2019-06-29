Ben Fero Demet Akalın klibi sosyal medyada olay oldu! Ben Fero kimdir?

Ben Fero Demet Akalın klibi yayınlandı ve kısa sürede soyal medyada büyük ilgi gördü. Bilindiği üzere Ben Fero kısa süre önce çıkardığı Biladerim İçin ve 3,2,1 gibi şarkılarla rap dünyasına giriş yapmış, muhteşem tepkiler ardından özellikle Spotify gibi müzik mecralarında bir numaraya yerleşmişti. Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısının klibi de şimdiden çok konululacağa benziyor. İşte Ben Fero Demet Akalın klibine ilişkin detaylar...

Şarkıcı Ben Fero, şarkısına yeni klip çekti. Klipte birçok ünlü isim de yer alıyor. Silvo Behmoaras'ın yönetmenliğini yaptığı Ben Fero Demet Akalın klibi rekor kırıyor. Youtube'da trendlere giren Ben Fero Demet Akalın klibi, Spotify'de de başarı gösteriyor. Ben Fero, Demet Akalın'a gönderme yaptığı şarkısının klibinde Demet Akalın'da yer alıyor.Ben Fero Demet Akalın klibinde, bu isimlerin yanı sıra Pascal Nouma ve ünlü youtuber Berkcan Güven de yer alıyor.

Ben Fero, Demet Akalın'a göndermede bulunduğu şarkısının klibinde Demet Akalın'ı oynatınca müzik severler büyük şaşkınlık yaşadı. Demet Akalın'ın klipte yer alması büyük ses getirdi.

BEN FERO KİMDİR?

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın önemli merkezlerinden olan Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Fero rap müzik dünyasına girmesinin ardındansa kısa süre içerisinde popülerliğe ulaştı.

Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar satan Fero, sağlık turizmi ile uğraşmıştı. 68 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden ünlü rapçi babasının Trabzonlu annesinin ise Sivaslı olduğu söyledi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile bilinen Fero, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven ile paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.