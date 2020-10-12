12 Ekim 2020 Pazartesi 10:16 | Son Güncelleme:
Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerden Kim Kardashian'a tepki! Takipten çıkardılar
Filistin asıllı Amerikan modeller Bella ve Gigi Hadid, Ermenistan'a destek veren Kim Kardashian'a sosyal medyada tepki gösterdi. Hadid kardeşler, Kardashian'ı takipten çıkardı.
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivilleri katlettiğinde, Ermeni asıllı Kim Kardashian'dan Ermenistan'a destek gelmişti. Ara sıra Türkiye'yi de suçlayan Kardashian ülkemizden büyük tepki toplamıştı.
HADİD KARDEŞLER TAKİPTEN ÇIKTI
Bu sefer de Filistin asıllı olan iki kardeş Bella Hadid ve Gigi Hadid, Kardashian'ı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Hadid kardeşler, Kim Kardashian'ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyorlar.