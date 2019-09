Belçim padişah kızı oluyor 

Hollywood filmi Komplo ve Türk- Makedonya ortak yapımı The Hardest Thing’de rol alan Belçim Bilgin, setten sete koşuyor. En son Okyanus Elçisi seçilerek yurtdışında adını sadece oyunculukla değil sosyal projelerde de duyuran Belçim, bu kez Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf’un “Doğu’nun Limanları’ kitabından uyarlanacak olan “Port of Calls” filminde oynayacak. Oyuncu, projede İranlı Golshifteh Farahani, Mika ve Kev Adams’la kamera karşısına geçecek. Çekimleri Nisan 2020’de başlayacak filmde Bilgin, Osmanlı padişahlarından birinin kızı olan İffet Kitapdar’ı canlandıracak. Merakla beklenen filmin yönetmenlik koltuğunda ise The Patience Stone’un yönetmeni Atiq Rahimi oturacak.