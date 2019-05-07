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  3. Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk tadilat faturası

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk tadilat faturası

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk tadilat faturası

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan çifti 2006'da başlayan evliliklerini geçen aralık ayında tek celsede anlaşmalı olarak noktaladı. Adalar Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma davasının haberini basınla ilk paylaşan isim Yılmaz Erdoğan olmuştu.

Esra Erol ve Ali Özbir çiftiyle Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı görüntülenen Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Haber doğru da adliye yanlış” karşılığını vermiş ve ardından da "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" açıklamasını yapmıştı. Rodin Nazım adında bir oğulları olan çiftten Yılmaz Erdoğan boşanma protokolüne göre Belçim Bilgin'e ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra İstanbul’daki ev ile Bodrum’daki yazlığı vermişti.

Boşanma sonrası Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan'la oturduğu Levent'teki villadan taşınıp Sarıyer'den satın alınan villaya yerleşmesi bekleniyordu. Ancak bu planın evdeki tadilat nedeniyle aylarca ertelendiği ortaya çıktı. Boşandıktan sonra da Yılmaz Erdoğan'la aynı evde yaşamaya devam eden Belçim Bilgin'in tadilat için yeni evinin fiyatı kadar para harcadığı öğrenildi.

Tv100’de yayınlanan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu "Duymadık Demeyin" programının özel haberine göre evinin içinde sürekli değişiklik yaptıran güzel oyuncunun tadilat masraflarının 4 milyon TL'yi geçtiği ve faturayı da Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketin ödediği öne sürüldü.

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