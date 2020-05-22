Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8085
  • 7,4216
  • 379.967
  • 102536
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Belçim Bilgin'den peçeli paylaşım
22 Mayıs 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:

Belçim Bilgin'den peçeli paylaşım

Belçim Bilgin'den peçeli paylaşım

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, önceki gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Belçim'in kıyafeti hayranlarını şaşırttı.

Belçim Bilgin, Instagram hesabından paylaştığı pozla hayranlarını şaşırttı. Bazı takipçileri oyuncuyu Süreyya Yalçın’a, bazıları Mezdeke grubunun dansözlerine benzetti. Belçim Bilgin’in karesine yorum yağdı.

Belçim Bilgin, şubat ayında da giydiği bir kıyafetle hayranlarını şaşırtmıştı. Oyuncu çok konuşulan kıyafeti için şu açıklamayı yapmıştı:

'BİLDİĞİNİZ AMERİKAN BEZİ'

“Üzerimdeki kumaş bildiğiniz Amerikan bezi. Modacıların prova kumaşıdır. Doğal ve pamuk. Ben bunu alıp kıyafet yaptım. Amacım kullanılmayan parçaları geri dönüşümle işlevsel hale getirmek.”


Sayı bu yıl 486 oldu! Türkiye zirvede yerini korudu
Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta
Trump ilk kez maske taktı! Basına bu zevki yaşatmak istemedim
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı yorum: Vaka sayısı artabilirdi
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarını sertifikalandıracağız
Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Uyuşturucu kaçakçılarının kullandıkları özel araçlar

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı