Belçim Bilgin'den peçeli paylaşım

Belçim Bilgin, Instagram hesabından paylaştığı pozla hayranlarını şaşırttı. Bazı takipçileri oyuncuyu Süreyya Yalçın’a, bazıları Mezdeke grubunun dansözlerine benzetti. Belçim Bilgin’in karesine yorum yağdı.

Belçim Bilgin, şubat ayında da giydiği bir kıyafetle hayranlarını şaşırtmıştı. Oyuncu çok konuşulan kıyafeti için şu açıklamayı yapmıştı:

'BİLDİĞİNİZ AMERİKAN BEZİ'

“Üzerimdeki kumaş bildiğiniz Amerikan bezi. Modacıların prova kumaşıdır. Doğal ve pamuk. Ben bunu alıp kıyafet yaptım. Amacım kullanılmayan parçaları geri dönüşümle işlevsel hale getirmek.”