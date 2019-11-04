Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım! 'İlk aşkım...'

Boşandıktan sonra da oğulları Rodin için sık sık görüşen çift, örnek bir ayrılık yaşadıklarını yine kanıtladılar. Bilgin, eski eşinin doğum gününü unutmadı ve sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

'İLK AŞKIM...'

Oyuncu, aynı gün doğan kardeşi ve eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşarak "Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam..Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar!!! İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan!!! Çok seviyorum ikinizi de, nice yıllara, nice yaşlara!!!" notunu düştü. Belçim Bilgin'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.