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  3. Belçim Bilgin'den Elçin Sangu'nun 'Biz pahalı ameleleriz' açıklamasına yorum geldi: Sanırım yorgun

Belçim Bilgin'den Elçin Sangu'nun 'Biz pahalı ameleleriz' açıklamasına yorum geldi: Sanırım yorgun

Belçim Bilgin'den Elçin Sangu'nun 'Biz pahalı ameleleriz' açıklamasına yorum geldi: Sanırım yorgun

Oyuncu Belçim Bilgin, Nişantaşı’nda Citys’de mağazaları gezdi.

Oyuncuya Elçin Sangu’nun televizyon sektörünü eleştiren ‘Biz pahalı ameleleriz’ açıklaması soruldu. Bilgin, Sangu’ya katılmadığını ifade ederek “Elçin yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğuyla öyle düşünüyor olabilir ama ben katılmıyorum. Her senaryoyu kabul etmediğim için ince eleyip sık dokuyorum. Beğendiğim işi de aşkla yapıyorum’ açıklamasını yaptı. 


'Elçin sanırım yorgun'
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