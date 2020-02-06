Belçim Bilgin'den Elçin Sangu'nun 'Biz pahalı ameleleriz' açıklamasına yorum geldi: Sanırım yorgun

Oyuncuya Elçin Sangu’nun televizyon sektörünü eleştiren ‘Biz pahalı ameleleriz’ açıklaması soruldu. Bilgin, Sangu’ya katılmadığını ifade ederek “Elçin yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğuyla öyle düşünüyor olabilir ama ben katılmıyorum. Her senaryoyu kabul etmediğim için ince eleyip sık dokuyorum. Beğendiğim işi de aşkla yapıyorum’ açıklamasını yaptı.