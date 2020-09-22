Belçim Bilgin'den Aytaç Şaşmaz'la paylaşım: Silahşörler için çok tatlı bir an

Hekimoğlu'nda Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin olarak karşımıza çıkan oyuncu, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bilgin fotoğrafa, "Silahşörler için çok tatlı bir an" mesajını not düştü. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.