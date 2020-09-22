22 Eylül 2020 Salı 16:11 | Son Güncelleme:
Belçim Bilgin'den Aytaç Şaşmaz'la paylaşım: Silahşörler için çok tatlı bir an
“Hekimoğlu” dizisinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan oyuncu Belçim Belgin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Hekimoğlu'nda Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin olarak karşımıza çıkan oyuncu, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bilgin fotoğrafa, "Silahşörler için çok tatlı bir an" mesajını not düştü. İkilinin karesi binlerce beğeni aldı.