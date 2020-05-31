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  3. Belçim Bilgin: Süreçte en çok kendimi sevdim
31 Mayıs 2020 Pazar 23:43 | Son Güncelleme:

Belçim Bilgin: Süreçte en çok kendimi sevdim

Belçim Bilgin: Süreçte en çok kendimi sevdim

Belçim Bilgin, koronavirüs sayesinde kendini daha çok sevdiğini söyledi.

Şahmeran adlı tiyatro oyunu salgın nedeniyle askıya alınan Bilgin, “Kendimi daha fazla sevmeye başladım bu zamanda. Hep mutlu ve pozitif olmayı tercih eden biriyim ama bu başka bir şey. Kendimizi sevmek, kendimizi beğenmek değil. Kendini sevmek, kendine özen göstermek, kendin için bazı anlar yaratmak, kendini biraz şımartmak demek” şeklinde konuştu.


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