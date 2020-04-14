Belçim Bilgin öncülüğünde ünlülerden 'Koronavirüsle mücadelede yalnız değilsiniz' mesajı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA için Belçim Bilgin'in öncülüğünde aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Furkan Andıç'ın olduğu ünlüler ‘Koronavirüsle mücadelede yalnız değilsiniz' mesajı verdi.
Sanatçıların evlerinde cep telefonlarıyla çektikleri videoda "Kimseyi geride bırakmayacağız, hepimiz korkuyoruz, endişeliyiz, zor günler geçiriyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız değilsin, yalnız değiliz" ifadeleri yer aldı.