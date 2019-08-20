Belalım Benim şarkısıyla tanınan Banu Parlak kimdir? Banu Parlak kaç yaşında?

Belalım Benim şarkısıyla tanınan Banu Parlak kimdir? sorusu magazin takipçileri tarafından yoğun olarak aranıyor. Arabada çektiği videolarla bir anda yıldızı parlayan ve daha sonra şarkıcılığa yönelen Banu Parlak bugün İkinci Sayfaya konuk oldu. Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan Belalım Benim şarkısını okuyan Banu Parlak’ın klibini kaldırttı. Parlak programda bu konudaki sitemlerini dile getirdi.Belalım Benim şarkısıyla tanınan Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BELALIM BENİM ŞARKISIYLA TANINAN BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.

BANU PARLAK EMRAH'IN BELALIM ŞARKISI DA SESLENDİRDİ

Arabada çektiği kısa videolar ile tanınan büyük ilgi toplayan Banu Parlak'ın başı şu sıralar Emrah'ın Belalım şarkısı ile derde girdi. Şarkıyı söyleyen ve klip çeken Banu Parlak'ın Belalım şarkısı Emrah tarafından kaldırtıldı. Olay kısa sürede magazin basınına yansıdı.

Yeni şarkısı Belalım Benim’i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak’ın yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak’a ulaşarak klibi yayından kaldırttı. Bu girişimi sonrasında bir de açıklamada bulunma gereği hisseden Emrah ‘Eser’ kelimesinin anlamını ve telif hakları konusundaki detayları paylaştı ardından da bir video çekerek Banu Parlak’a ve müzik piyasasına giren yeni isimlere göndermede bulundu.

“AKIL VERMEM, NASİHAT VERMEM”

Banu Parlak’ın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabının video paylaşan Emrah, “Sosyal medyayı çok çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksınız.” dedi.