Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu'nun sürpriz nikahının nedeni bebek çıktı!

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy geçen günlerde sade bir törenle yaşamını oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile birleştirdi. Ani nikahın sebebinin Nazife Oğlakçıoğlu’nun bebek beklemesi olduğu ortaya çıktı. tv100’de her cumartesi ve Pazar saat 09.00’da ekrana gelen Magazin Hattı’nın programının özel haberine göre; Nazife Oğlakçıoğlu, bebek bekliyor.

O DETAY DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Nikah akşamı çekilen videolarda Oğlakçıoğlu’nun elini karnına götürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. Nikah töreninde Bekir Aksoy, 2. eşi Nazife Oğlakçıoğlu için de yazdığı şarkıyı seslendirdi. Aksoy’un ilk eşinden de bir çocuğu var.