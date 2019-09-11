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  3. Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu sessiz sedasız evlendi! Hamilelik iddiası...

Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu sessiz sedasız evlendi! Hamilelik iddiası...

Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu sessiz sedasız evlendi! Hamilelik iddiası...

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine girdi.

Derya Çavuşoğlu ile olan evliliğini Temmuz 2017'de sonlandıran oyuncu Bekir Aksoy, boşandıktan iki yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu. Nazife Oğlakçıoğlu ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncunun mutluluğu objektiflere yansıdı. Geceden renkli kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

Öte yandan çiftin evliliği bugün 2. Sayfa'da masaya yatırıldı. Aksoy ile Oğlakçıoğlu'nun sessizce evlenmesinin sebebinin hamilelik olabileceği konuşuldu. Nazife Oğlakçıoğlu'nun düğünde elinin sürekli karnına gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

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