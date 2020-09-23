Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nu görünce şoke olacaksınız

Kimsesizler dizisinin Mahir'i Erdal Beşikçioğlu'nu görünce çok şaşıracaksınız. Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı görenleri şaşkına çevirecek. Erdal Beşikçioğlu, saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını kestirerek bambaşka bir imaja büründü.

İşte Erdal Beşikçioğlu’nun yeni imajı..

Yetimhane ve kimsesiz çocuklar üzerine hazırlanmakta olan Kimsesizler dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız başrolleri paylaşıyor.