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  • Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nu görünce şoke olacaksınız
23 Eylül 2020 Çarşamba 12:25 | Son Güncelleme:

Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nu görünce şoke olacaksınız

Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nu görünce şoke olacaksınız

Geçtiğimiz sezon Blu TV'de yeniden yayınlanan Behzat Ç.'nin yeni sezonu büyük beğeni kazanmıştı. Erdal Beşikçioğlu'nu Behzat Ç. olarak hafızasına kazıyan birçok kişi Beşikçioğlu'nun yeni imajını görünce şoke olacak. İzleyiciler yeni dönemde başlayacak olan Kimsesizler dizisinde ünlü oyuncuyu tanımakta bir hayli zorluk yaşayacaklar.

Kimsesizler dizisinin Mahir'i Erdal Beşikçioğlu'nu görünce çok şaşıracaksınız. Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı görenleri şaşkına çevirecek. Erdal Beşikçioğlu, saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını kestirerek bambaşka bir imaja büründü.

İşte Erdal Beşikçioğlu’nun yeni imajı..

Yetimhane ve kimsesiz çocuklar üzerine hazırlanmakta olan Kimsesizler dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız başrolleri paylaşıyor.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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