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  3. 'Behzat Ç.' hayranlarının merakla beklediği haber geldi!

'Behzat Ç.' hayranlarının merakla beklediği haber geldi!

'Behzat Ç.' hayranlarının merakla beklediği haber geldi!

6 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan 'Behzat Ç.' dizisiyle ilgili hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

'Behzat Ç.' dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Ekibin yakında ikinci sezon çekimlerine başlayacağı iddia edildi. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Behzat Ç.' dizisinin, ikinci sezonuyla yine BluTV'de seyircisi ile buluşacağı belirtildi.

Öte yandan ilk sezonunda bölüm süreleri 45 dakika olan dizinin ikinci sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı öğrenildi.

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