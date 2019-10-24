Behzat Ç. dizisinde flaş gelişme! Erdal Beşikçioğlu dizinden ayrılıyor mu?

Fenomen dizi Behzat Ç.'de büyük kriz çıktı. TV100'den Birsen Altuntaş'un haberine göre; dizide önce Ercüment Çözer karakterini canlandıran Nejat İşler, ardından da başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun "Ben artık projede yokum" dediği öğrenildi. Erdal Beşikçioğlu'nun bu kararının ekipte şok etkisi yarattığı konuşuluyor.

Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye mi çalışılacağı ya da onsuz mu yola devam edileceği ise büyük merak konusu oldu.