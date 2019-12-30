Behzat Ç. dizisi Erdal Beşikçioğlu yüzünden mi sona erdi? İnanç Konukçu'dan şok açıklamalar!

Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynadığı 'Behzat Ç.' dizisi uzun bir aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlamış, ilk sezon BluTV’de ekrana gelmişti. BluTV’nin dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceğini açıklamasının ardından, ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu’nun yeni sezon öncesi ücretine zam talep ettiği, isteği karşılanmayınca da ekipten ayrıldığı ve dizinin bu yüzden bitirildiği öne sürüldü.

İDDİALARI DOĞRULAYAN AÇIKLAMALAR!

Dizide ‘Hayalet’ karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medyada bu iddiayı doğrulayan açıklamalar yaptı. Konukçu, Twitter hesabında önce şu mesajı yayınladı: “Arkadaşlar Behzat Ç. yok. Var ise de bundan sonra benim için yok.”

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu’nu eleştirdi: “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen.”

Tatil için Danimarka’ya giden Erdal Beşikçioğlu’nun İnanç Konukçu’nun iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu.