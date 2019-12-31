Begüzar Korel kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiyede Begüzar Korel performansı!

Berzügar Korel, O Ses Türkiye konukları arasında yer alıyor. Jüri üyeleri arasında Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Hadise’nin bulunduğu yarışmada Bergüzar Korel sevilen bir şarkıyı seslendirecek. 27 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen Korel ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı. Kolej’den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar’da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kurtlar Vadisi Irak’ta yakaladığı başarının ardından gene aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandırdı. Bu arada reklam filmlerinde rol aldı. Asıl büyük çıkışını ise Halit Ergenç ile birlikte rol aldığı 2006 yılının en fazla reyting alan dizisi ünvanını alan Binbir Gece’deki Şehrazat Evliyaoğlu rolü ile yaptı.

Tolgahan Sayışman ile romantik komedi Aşk Geliyorum Demez filmini çekmiştir.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv’de yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, Monica Teresse karakterini canlandırmıştır. 2012’de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynamış ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.