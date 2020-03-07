Begüm Öner hamile mi? Ceyhun Fersoy'un paylaşımı kafaları karıştırdı!

Eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutlayan Ceyhun Fersoy ise kafaları karıştırdı. Fersoy, eşi ile yer aldığı fotoğrafın altına, "İyi ki doğdun Sevgilim... Bu sene en en en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum... Sen hep ol; ne olursa olsun... İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın..." notunu düştü.

BEBEK Mİ GELİYOR?

Begüm Öner eşine "Sende hep yanıbaşımda..." sözleriyle karşılık verdi. Ceyhun Fersoy'un mesajı 'bebek mi geliyor' sorusunu akıllara getirdi.