Begüm Kütük ve eşinden örnek davranış: 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretmeye başladılar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, örnek bir davranışa imza attı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift, evinde 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi destek olmaya çağırdı.

'BİZ DE EVİ KÜÇÜK BİR FABRİKAYA ÇEVİRDİK'

Kendi ürettikleri siperlikleri takarak video çeken Kütük ise, "Bu zor günlerde evde kalarak destek olmaya çalışıyoruz. Ama evde kalıp boş durmuyoruz. Yüzümde gördüğünüz sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperlik... Biz de evi küçük bir fabrikaya çevirdik. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu siperliği üç boyutlu yazıcımızla kendimiz bastık" diye süreci anlattı.



Ardından ürettikleri siperlikleri paylaşan çifti, Gonca Vuslateri, Arzum Onan, Nihat Odabaşı ve Pınar Altuğ da alkış emojileriyle tebrik etti.