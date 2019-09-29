Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu zor günleri atlattı

Geçtiğimiz aylarda Kütük, gazetecilerin 'bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarına boğulmuştu. Ünlü çift, zor günleri geride bıraktı. Önceki akşam Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi. El ele objektiflere poz veren ikili “Her şey güzel gidiyor, keyfimiz yerinde. Şimdi de arkadaşlarımız bizi bekliyor acele gitmemiz gerekiyor” dedikten sonra gülümseyerek uzaklaştı.