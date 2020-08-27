Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3693
  • 8,7318
  • 460.451
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Begüm Kütük 40 oldu! Doğum günü isteği takdir topladı
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:41 | Son Güncelleme:

Begüm Kütük 40 oldu! Doğum günü isteği takdir topladı

Begüm Kütük 40 oldu! Doğum günü isteği takdir topladı

Oyuncu Begüm Kütük, bugün 40 yaşına bastı. Kütük, doğum günü hediyesi olarak Bir Dilek Tut Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı: “Bu yıl hepimizin yaşadığı talihsizlikler, acılar, hastalıkla mücadele derken, günden güne daha hassas ve duyarlı biri oldum. Yaşamın sandığımız kadar uzun olmadığını ama paylaşacak onca güzelliğe yetecek ömrümüzün olduğunu anladım. Dostlarımdan hediye istemiyorum. 40. doğum günümü Bir Dilek Tut Derneği’ndeki çocukların dileklerine bağışlıyorum. Elif Nur’un en büyük hayali piyano sahibi olmak. Elif Nur’un hayaline katkı sağlamak için dilediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz.”

Oruç Reis dönmeyecek: En ufak geri adım yok
Karısına kızan adam çıldırdı: Ben arabayı yakıyorum, sen rahat et
ABD'de geç gelen adalet! 37 yıl hapis yattı DNA testiyle aklandı
Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir atandı
Japon bilim insanları açıkladı.... Koronavirüsü etkisizleştiriyor!
Oğlunu ikna etti, terör örgütünün elinden kurtardı

Oğlunu ikna etti, terör örgütünün elinden kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dön�

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katıldı

MasterChef'te gergin oylama! Eleme adayları belli oldu

MasterChef'te gergin oylama! Eleme adayları belli oldu

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikin

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü