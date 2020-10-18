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  • Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?
18 Ekim 2020 Pazar 11:14 | Son Güncelleme:

Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Cemil ne iş yapıyor?

Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında" Mehmet Cemil ne iş yapıyor"

Begüm Birgören eşi Mehmet Cemil ile 18 Ekim Pazar günü dünya evine girdi. Mehmet Cemil ile bir süredir nişanlı olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından takipçileriyle nikah fotoğraflarını paylaştı. Mehmet Cemil ise fotoğrafın altına, "Her şey seninle güzel sevgilim." yanıtını verdi.

Begüm Birgören eşi Mehmet Cemil ile nikah masasına oturdu. Çift bir süre önce nişanlanmıştı. Mehmet Cemil sosyal medya hesabından ünlü oyuncu ile çekildikleri fotoğrafları sıklıkla paylaşıyor. Begüm Birgören'in eşi Mehmet Cemil ile paylaşım yaptığı nikah fotoğrafına ise kısa sürede beğeni yağdı.

BEGÜM BİRGÖREN'İN EŞİ MEHMET CEMİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Begüm Birgören ile bir süredir nişanlı olan Mehmet Cemil  nikah masasına oturdu.

Mehmet Cemil özel bir kolejde edebiyat öğretmenliği yapıyor. 35 yaşında olan Mehmet Cemil, Begüm Birgören'le sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor. Bir dönem yurt dışında da bulunan Mehmet Cemil, gezip gördüğü yerlerin fotoğrafını da paylaşıyor.

Öğrencileriyle çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Cemil, öğrencilerinin kendisine çektiği doğum günü videosunu da duygusal bir mesajla yayınlamıştı.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Begüm Birgören, oyunculuğa ise donanımlı olarak başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı.

Begüm Birgören, kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol almıştır. 13 yaşından bu yana oyunculuk ile ilgilenen Begüm Birgören, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hafta sonu kurslarıyla eğitimine başlamış ve bu alandaki azmini, çalışmaları ile devam ettirmiştir. 

BEGÜM BİRGÖREN DİZİLERİ

1997 Beşibiryerde

2003 Pilli Bebek

2003 Mavi Kolye

2004 Arapsaçı

2005 Seher Vakti

2006 Kırık Kanatlar

2007 Karayılan

2008 Mert ile Gert

2009-2011 Ömre Bedel

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2013-2014 Kaçak

2015 Bir Deniz Hikayesi

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz

2019 Vurgun

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