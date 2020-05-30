Bebek müjdesi veren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine teklif yağıyor!

Ünlü gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.

REKLAM MARKAJI

Ünlü markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu. Dubaili bir fonun ortağı olduğu Panço markasının da Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı reklamlarında oynatmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.