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  3. Bebek müjdesi veren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine teklif yağıyor!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42 | Son Güncelleme:

Bebek müjdesi veren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine teklif yağıyor!

Bebek müjdesi veren Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine teklif yağıyor!

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Mayıs 2016'da nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi veren çift, ailelerini ve hayranlarını sevince boğmuştu.

Ünlü gelen bebek haberi, firmaları da harekete geçirdi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 5 aylık hamile olan Kobal'a reklam teklifleri yağmaya başladı.

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Ünlü markalar, Sinem Kobal'a 1 milyon TL'ye kadar çıkan tekliflerde bulundu. Dubaili bir fonun ortağı olduğu Panço markasının da Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı reklamlarında oynatmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.


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