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  3. Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz, bebeğine vereceği ismi açıkladı!

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz, bebeğine vereceği ismi açıkladı!

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz, bebeğine vereceği ismi açıkladı!

Hamileliğinin son günlerine gelen ve bebeğinin cinsiyetini öğrenmemeyi tercih eden oyuncu Müge Boz, bebeğine vereceği ismi açıkladı.

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran ayında Barselona'da evlenmişti. Kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Boz, şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEDİ, ADINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde "Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim." diyen Boz, bebeğine vereceği ismi açıkladı.

'VİNA' KOYACAKLAR

Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı. Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Öte yandan Boz ve Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.


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