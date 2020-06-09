09 Haziran 2020 Salı 01:49 | Son Güncelleme:
Bayan Bacak lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer: CHP kira yardımımı kesti
Bir dönemin 'Bayan Bacak' lakaplı ses ve sinema sanatçısı 67 yaşındaki Serpil Örümcer, korona nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.
Örümcer, daha önce AK Parti döneminde Küçükçekmece Belediyesi’nin kendisine yaptığı kira yardımının CHP döneminde kesilmesinden şikayet etti. Gizli şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu belirten Örümcer, salgın döneminde pazarda çalışamadığını söyledi. Örümcer “Bu yaştan sonra iş de vermezler. Gençler çalışmıyor. Ben pazarda birşeyler satıp geçinmeye çalışıyordum, şimdi o da yok” dedi.