Bayan Bacak lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer: CHP kira yardımımı kesti

Örümcer, daha önce AK Parti döneminde Küçükçekmece Belediyesi’nin kendisine yaptığı kira yardımının CHP döneminde kesilmesinden şikayet etti. Gizli şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu belirten Örümcer, salgın döneminde pazarda çalışamadığını söyledi. Örümcer “Bu yaştan sonra iş de vermezler. Gençler çalışmıyor. Ben pazarda birşeyler satıp geçinmeye çalışıyordum, şimdi o da yok” dedi.