Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7838
  • 7,6705
  • 370.384
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bayan Bacak lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer: CHP kira yardımımı kesti
09 Haziran 2020 Salı 01:49 | Son Güncelleme:

Bayan Bacak lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer: CHP kira yardımımı kesti

Bayan Bacak lakaplı ses ve sinema sanatçısı Serpil Örümcer: CHP kira yardımımı kesti

Bir dönemin 'Bayan Bacak' lakaplı ses ve sinema sanatçısı 67 yaşındaki Serpil Örümcer, korona nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söyledi.

Örümcer, daha önce AK Parti döneminde Küçükçekmece Belediyesi’nin kendisine yaptığı kira yardımının CHP döneminde kesilmesinden şikayet etti. Gizli şeker ve tansiyon rahatsızlığı olduğunu belirten Örümcer, salgın döneminde pazarda çalışamadığını söyledi. Örümcer “Bu yaştan sonra iş de vermezler. Gençler çalışmıyor. Ben pazarda birşeyler satıp geçinmeye çalışıyordum, şimdi o da yok” dedi. 

Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Kanunu açıklaması
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden dikkat çeken anma... Floyd için diz çöktüler!
Van'da EYP'li terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?

Karantinadan çıkan ünlüler estetikçiye koştu! İ�

Karantinadan çıkan ünlüler estetikçiye koştu! İşte plaj sezonuna hazırlanan ünlülerin estetik yarışı...

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi

İstanbul'da 6 bin 88 imitasyon kol saati ele geçirildi