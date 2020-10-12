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  • Bay Yanlış'ın yıldızı Sarp Can Köroğlu sevgilisinden ayrıldı
12 Ekim 2020 Pazartesi 18:00 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış'ın yıldızı Sarp Can Köroğlu sevgilisinden ayrıldı

Bay Yanlış'ın yıldızı Sarp Can Köroğlu sevgilisinden ayrıldı

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren oyuncu Sarp Can Köroğlu, uzun süredir birliktelik yaşadığı blog yazarı Ferhan Talib ile olan ilişkisini noktaladı.

Bugüne kadar, 'Bay Yanlış', Paramparça', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Güneşin Kızları ve 'Yasak Elma' gibi sevilen projelerde rol alan Köroğlu'nun sevgilisinden sessiz sedasız ayrılması sevenlerini üzdü. Sarp Can Köroğlu ve Ferhan Talib birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

AYRILIK SEBEBİ BELLİ OLDU

Snob Magazin'in haberine göre çiftin, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. İkili, dost kalmayı sürdürecek. Sarp Can Köroğlu ve Ferhan Talib sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. İkili, dost kalmayı sürdürecek. Sarp Can Köroğlu ve Ferhan Talib sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

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