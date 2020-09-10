Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in sevgilisini duyunca çok şaşıracaksınız! Can Yaman'la yakıştırılıyordu

Son dönemde rol aldığı Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in sevgilisini duyunca çok şaşıracaksınız. Dizideki rol arkadaşı Can Yaman'la yakıştırılıyordu ama sevgilisi de ünlü çıktı. Özge Gürel, son dönemin beğenilen erkek oyuncularından olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşıyor.

Son dönemin beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan Serkan Çayoğlu yeni dizisi Yeni Hayat ile ekranlara geri döndü. Yeni Hayat'ın 1. bölümü ile ekranlarda boy göstere Serkan Çayoğlu sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

Yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun kendi gibi oyuncu sevgilisi Özge Gürel ile paylaşımları özellikle dikkat çekiyor.

İşte Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel ile aşk pozları...