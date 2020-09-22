Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in eski halini görenler şoke oldu

Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'in eski halini görenler şoke oldu. Son zamanların popüler isimleri arasında yer alan Özge Gürel güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemin beğenilen erkek oyuncularından olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel'in eski halleri herkesi şaşırttı.

İşte Özge Gürel'in eski hali...

ÖZGE GÜREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selânik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı.

Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.