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  • Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu itirafı: Çok kıymetli bir şey yaşıyorum!
24 Kasım 2020 Salı 10:04 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu itirafı: Çok kıymetli bir şey yaşıyorum!

Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu itirafı: Çok kıymetli bir şey yaşıyorum!

Ünlü ve güzel oyuncu Özge Gürel, YouTube'da yayınlanan “Dizi Doktoru” adlı programa konuk oldu. Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkındaki çok önemli itiraflarda bulundu.

Son olarak rol aldığı Bay Yanlış dizisi ile gündemden düşmeyen Özge Gürel sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Bay Yanlış’ın Ezgi’si Özge Gürel YouTube’da yayınlanan “Dizi Doktoru” adlı programa konuk oldu. 

Gürel programda uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ilişkisine dair açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu şöyle konuştu: “Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum.” Gürel, evlilik sorusunu ise şu yanıtı verdi: “Bunun bir cevabı yok. Evliliğe yüklediğimiz bir anlam da yok. Birbirimizi sevdiğimiz için yan yana duruyoruz zaten. İleride ‘aa evlensek mi’ deriz ve evlenebiliriz.”

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