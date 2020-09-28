Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel setten garip fotoğrafları salıverdi

Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrolünü paylaştığı Bay Yanlış dizisi için final kararı geldi. Bay Yanlış dizisinin bu hafta ekrana gelecek olan 14. bölümüyle final yapacağı haberiyle birlikte dizinin başrol oyuncusu Özge Gürel de ilginç bir yorumla setten fotoğraflar paylaştı. Güzel oyuncu “Salıyorum garip fotoğrafları” şeklindeki esprili sözleriyle kamera arkasından bazı fotoğraflar paylaştı.

Bay Yanlış, Cuma akşamı 13. bölümüyle ekrandaydı ve aldığı reytinglerle büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Total’de 10 ve AB’de de 8. sıraya kadar düştü.

Fox TV’nin çekimleri süren ve yayın için bekleyen bir başka dizisini Cuma akşamı ekrana getireceği düşünülüyor. Zaten bir dizisini daha iddialı bir dizi için feda edeceği biliniyordu ve o dizi Bay Yanlış oldu.

İŞTE ÖZGE GÜREL'İN PAYLAŞIMLARI…