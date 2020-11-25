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25 Kasım 2020 Çarşamba 13:37 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış'ın yıldızı Can Yaman'dan yeni iş müjdesi

Bay Yanlış'ın yıldızı Can Yaman'dan yeni iş müjdesi

Bay Yanlış dizisi ile yaz aylarında ekranda yer alan Can Yaman, kısa süren projenin ardından bir süre ekranlarda görünmedi. Oyuncu, yeni bir iş hazırlığında olduğunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğraf ile duyurdu.

Bay Yanlış'ın yıldızı Can Yaman’dan yeni iş müjdesi geldi. Bay Yanlış dizisi ile yaz aylarında ekranda görünen Can Yaman, kısa süren projenin ardından hiç bir projede yer almadı.

Can Yaman’ın “İş güç” notu ile paylaştığı ve yeni bir projeye adım attığını gösteren paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Hayranları, “Seni özlemiştik” diye yorumlar bıraktı.

Can Yaman’ın paylaşımında yer alan Cüneyt Sayil ve İlker Bilgi’nin onun için önemi büyük. Çünkü, oyunculuk yolculuğuna bu ikili ile tanışması ile başladı. Oyunculuk eğitiminin avukatlık mesleğinde de işine yarayacağını düşünen Yaman eğitim teklifini kabul ettikten sonra Gönül İşleri ile ekran kariyerine başlamıştı.

İşte o paylaşım:

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