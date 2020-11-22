Bay Yanlış'ın Ozan'ı Serkay Tütüncü yeni imajıyla şaşırttı

Bay Yanlış dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Serkay Tütüncü'ydü. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisinde Gökhan olarak ilk kez oyunculuk kariyerine başlayan, Serkay Tütüncü diziden sonra yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Afili Aşk’ta Volkan olarak beğenilen oyuncu, Bay Yanlış dizisinde ise Ozan Dinçer karakterine hayat verdi. Dizinin finalinden aylar sonra kameralara Nişantaşı’nda yakalanan Serkay Tütüncü, değişen imajıyla muhabirleri bile şaşırttı.

Muhabirlerin “Tanıyamadık biliyor musunuz?” şeklindeki sözü üzerine genç oyuncu, “Ben de bazen kendimi tanıyamıyorum” diye yanıt verdi. Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen oyuncu, bu süreçte spor yapmaya kendisini adadığını belirtti. Serkay Tütüncü, görüşmekte olduğu projeler bulunduğunu ve sonuçların beklediğini anlattı.

Projelerin hem televizyon hem de dijital için olduğunu anlatan Tütüncü, korona nedeniyle bir süre projeler için beklemesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüsün korkuttuğunu belirten oyuncu, “Korkuyorum, çoğu arkadaşım korona zaten, onlarla görüşemiyorum. Olabildiğince izole kalmaya çalışıyorum. Alışacağız, Şubat ayına kadar böyle olacak” diye konuştu.