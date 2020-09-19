Bay Yanlış'ın kamera arkası kırdı geçirdi!

Bay Yanlış'ın kamera arkası görüntüleri kırdı geçirdi. Fox TV’nin sevilen dizisi Bay Yanlış'ın 11.bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Dizinin çekimlerinin bir hayli eğlenceli geçtiği görünüyor. Özge Gürel’e kahkaha attıran anların yanı sıra ekibin bazı sahneleri çekerken gülme krizine tutulması da dikkatlerden kaçmıyor.

Bay Yanlış dizisinin kamera arkası görüntüleri de izleyicilerin bağlılığını artırdığı gibi diziye olan ilginin de canlı kalmasında önemli bir rol oynuyor. İşte Bay Yanlış dizisinin 11.bölümünden kamera arkası görüntüleri:





BAY YANLIŞ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır.

Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır.

Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.