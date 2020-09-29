Yurt dışında büyük ilgi gören ve sosyal medyada da güçlü bir desteği bulunan Bay Yanlış dizisi, reytinglerinin düşük olması sebebi ile Fox TV’nin vazgeçmek durumunda kaldığı yapımlardan ilki oldu. Bay Yanlış'ın finalinde neler yaşanacak? Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bay Yanlış dizisinin final bölümünde off-road heyecanı yaşayacak olan Ezgi ve Özgür karakterlerinin nasıl bir finalle ekranda yer alacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Eğlenceli görüntüler ve aşkla dolu sahneler finalde dikkat çekiyor.

Bay Yanlış dizisinin final bölümü fragmanı da eğlenceli sahnelerin izleyicileri beklediğini gösteriyor. Bay Yanlış 14. bölüm fragmanına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



