Son zamanlarda rol aldığı Bay Yanlış dizisi ile gündemden düşmeyen Özge Gürel sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Bay Yanlış’ın Ezgi’si Özge Gürel’in ev haline beğeni yağdı. Özge Gürel'in ev pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

İŞTE ÖZGE GÜREL’İN EV HALİ...

Özge Gürel, evde kanepenin üstünde yastıklarla verdiği pozda, pembe bir şort ve beyaz bir tişörtle tamamen yazlık ev modunda. Gürel’in hayranları, oyuncunun bu pozuna 2 saat içinde 316 binden fazla beğeni ve 3 binden fazla da yorum yapmış durumdalar.

ÖZGE GÜREL KİMDİR, NERELİDİR?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı.

İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Gürel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermektedir. Özge Gürel 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.