Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'in afili pozu!

Bay Yanlış dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Özge Gürel dizinin final yapması ile birlikte dinlenmeye çekildi. Özge Gürel hem oyunculuğu hemde güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel güzelliğini gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

İşte, Özge Gürel'in afili pozu...

Özge Gürel, tbt etiketi ile yaptığı paylaşımda güzelliğini sergiledi. Özellikle yabancı hayranlarının büyük ilgi gösterdiği oyuncunun paylaşımına, 500 binden fazla beğeni geldi.