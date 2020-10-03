Bay Yanlış dizisinin başrolleri Özge Gürel ve Can Yaman'ın uyumu sosyal medyada beğeniliyor. Ancak dizinin final yapması ile birlikte Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel'den dizinin Özgür'ü Can Yaman'a veda mesajı geldi. Özge Gürel dizisine veda paylaşımları yaptı. Hem post paylaşan hem de hikaye bölümünden bir fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu, hüzünlü bir vedada bulundu.

“Hep güzel hatırlanacak bu yolculuk için başta Can Yaman olmak üzere emeği geçen, yolu güzelleştiren herkese çok teşekkür ederim” notuyla veda eden ünlü oyuncu, ayrıca instagram hikaye bölümünden de ilginç bir paylaşım yaptı.

Özge Gürel, partneri Can Yaman’a esprili mesajla teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, şöyle yazdı: “Bu tuhaf fotomuzla ki, baktım hepsi öyle, teşekkür ederim. Can Yaman şahane bir partnerdin, saçımı bozduğunda bile. Yolun açık olsun.”