24 Eylül 2020 Perşembe 12:15 | Son Güncelleme:
Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel yaza veda etti
Bay Yanlış dizisinde Ezgi karakterine hayat veren güzel oyuncu Özge Gürel partneri Can Yaman ile iyi bir ikili oldu. Dolunay dizisinden sonra yeniden buluşan iki ünlü isim Bay Yanlış dizisiyle son dönemde çok konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel yaza veda etti.
Bay Yanlış dizisinde hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplayan Özge Gürel yaza veda etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Özge Gürel'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.
Sonbaharları sevdiği anlaşılan oyuncu, aşağıdaki paylaşımı ile ilgi gördü: