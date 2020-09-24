Bay Yanlış'ın Ezgi'si Özge Gürel yaza veda etti

Bay Yanlış dizisinde hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplayan Özge Gürel yaza veda etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Özge Gürel'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.

Sonbaharları sevdiği anlaşılan oyuncu, aşağıdaki paylaşımı ile ilgi gördü:

Gel canım #sonbahar