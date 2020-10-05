05 Ekim 2020 Pazartesi 12:48 | Son Güncelleme:
Bay Yanlış'ın Cansu'su Fatma Toptaş, sevgilisi Gürkan Topçu ile evleniyor!
Final yapan Bay Yanlış dizisinde Cansu karakterine hayat veren oyuncu Fatma Toptaş, sevgilisi şef Gürkan Topçu ile evleniyor.
Gürkan Şef, Urla’da tatile çıktığı sevgilisine sürpriz yaptı. Sevgililer mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde akşam yemeği yedi. Bu sırada Gürkan Şef, Toptaş’a romantik bir evlilik teklifi etti. İkilinin yakın zamanda da nikâh masasına oturacağı öğrenildi.