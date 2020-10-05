  • $7,773
  • 9,1378
  • 474.616
  • 1156.02
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Bay Yanlış'ın Cansu'su Fatma Toptaş, sevgilisi Gürkan Topçu ile evleniyor!
05 Ekim 2020 Pazartesi 12:48 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış'ın Cansu'su Fatma Toptaş, sevgilisi Gürkan Topçu ile evleniyor!

Bay Yanlış'ın Cansu'su Fatma Toptaş, sevgilisi Gürkan Topçu ile evleniyor!

Final yapan Bay Yanlış dizisinde Cansu karakterine hayat veren oyuncu Fatma Toptaş, sevgilisi şef Gürkan Topçu ile evleniyor.

Gürkan Şef, Urla’da tatile çıktığı sevgilisine sürpriz yaptı. Sevgililer mumlarla süslenmiş bir masada canlı keman performansı eşliğinde akşam yemeği yedi. Bu sırada Gürkan Şef, Toptaş’a romantik bir evlilik teklifi etti. İkilinin yakın zamanda da nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

<p>'Hiç öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol edebilmek önemlidir'</p><p>Peki öfke nedir? Kadınlarda v

Öfke nedir? Öfke kontrolü nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşırı tüketildiğinde ölüme yol açabilen besinler

Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.