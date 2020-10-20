20 Ekim 2020 Salı 16:22 | Son Güncelleme:
Bay Yanlış'ın aşıkları Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli arasında soğuk rüzgarlar
Bay Yanlış dizisindeki aşklarının gerçek olduğu konuşulan Serkay Tütüncü ve Cemre Gümeli dün akşam Cihangir'de görütülendi. Birbirlerine 20 metre uzaklıkta ayrı kafelerde oturan çiftin, birbirlerini görmezden gelmesi dikkat çekti. İkilinin açıklamaları ise şaşkına çevirdi.
Survivor yarışmasıyla tanınan ve sonrasında oyunculuğa başlayan Serkay Tütüncü, önceki akşam Cihangir'deydi.
'DİZİ BİTTİ, ARKADAŞLIK BİTTİ'
Eski rol arkadaşı Cemre Gümeli'nin kendisine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir mekanda oturması hatırlatılan Tütüncü, "Ben Cemre'yi görmedim. Dizi bitti, arkadaşlık bitti" diyerek şoke etti.
'BİZ SERKAY İLE GÖRÜŞMÜYORUZ'
Cemre Gümeli ise, Serkay Tütüncü'nün bu sözleri ile ilgili sorular karşısında "Doğru söylemiş ne diyeyim. Biz hiç görüşmüyoruz. Şaka tabii ki tavırlı değilim ama teşekkür ediyorum. Çok sağ ol böyle düşündüğün için bende böyle düşünüyorum o zaman" cevabını verdi. (Uçankuş)