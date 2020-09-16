Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Bay Yanlış'a yeni karakter yeni heyecan getirecek. Diziye Tolga karakterinin katılması hikayeye hareket kattı. Serhat Parıl’ın canlandırdığı Tolga’ya gıcık olan birçok izleyici var ama, bu karakterin hikayede yeni bir heyecan yarattığı da bir gerçek.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar.

Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.



