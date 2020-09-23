Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!

Dizi setinde çalışan bir kişinin ağabeyinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası set çalışanının karantinaya alındığı açıklandı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır. Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir. Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."