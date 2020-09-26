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26 Eylül 2020 Cumartesi 17:32 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış dizisi için şok karar! Ekranlara veda ediyor

Bay Yanlış dizisi için şok karar! Ekranlara veda ediyor

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı "Bay Yanlış" dizisi için flaş bir karar alındı. Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan dizinin yeni sezonda fişi çekildi.

FOX'un Can Yaman ve Özge Gürel'i buluşturan Bay Yanlış dizisi ekrana veda ediyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha başlamadan yurt dışında da büyük ilgi gören dizi 14. bölümde final yapacak.

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Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

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