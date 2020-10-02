Bay Yanlış bitiyor mu, final mi yapıyor? Bay Yanlış 14. final bölümünde neler olacak?

Bay Yanlış her hafta cuma akşamları FOX TV ekranlarında oluyor. Sevilen dizinin başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman paylaşıyor. Bay Yanlış son bölümde karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok oldular. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür ise deliye döndü. Bay Yanlış 14. bölüm ise final bölümü olacak.

BAY YANLIŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış 14. bölümü ile ekrana veda ediyor. Hayranlarını epey üzen bu haber sonrasında bu akşam yayınlanacak olan final bölümü oldukça dikkat çekici olacağa benziyor.

14. bölüm 2. fragman yayında;





BAY YANLIŞ 14. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.