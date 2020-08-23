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  3. Bay Yanlış 9. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 8. Bölüm izleme linki!
23 Ağustos 2020 Pazar 09:12 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış 9. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 8. Bölüm izleme linki!

Bay Yanlış 9. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı" Bay Yanlış 8. Bölüm izleme linki!

Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi Bay Yanlış 9. Bölüm fragmanı verildi. Bay Yanlış'ın 9. Bölüm fragmanı izlemek isteyen kişiler konuyu takip etmeyi ihmal etmiyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ın ilgisini çeker ve bu durumu sorgulamaya başlar.

Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Bay Yanlış, dün akşam izleyicilere heyecanlı zamanlar yaşattı. Dizi karakterlerinden Ezgi ve Özgür yeni bir aşka başlarken Bay Yanlış 9. bölümünde işler karışmaya başlıyor. Bay Yanlış 9. bölüm 1. fragmanı yayınlandı mı?

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI ÖZETİ

Bay Yanlış 9. bölümde Özgür, Ezgi'nin doğum günü için epey heyecanlanırken sürpriz organizasyonda Serdar büyük bir hamle yapıyor. İkilinin yakınlaştığını gören Özgür neye uğradığını şaşırıyor. Bakalım bu gelişme ikilinin aşklarını nasıl etkileyecek.


BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM’DE NELER YAŞANDI?

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır.

BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?

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