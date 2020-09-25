Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 13. bölümde neler olacak?

Bay Yanlış 13. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da FOX TV'de olacak. Bu hafta; tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşk olsa da Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyetleri olmayacak. Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı ile bir sonraki bölümde Ezgi ve Özgür'ü ne gibi olayların beklediğini görebileceğiz.

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün son çıkan fragmanı ise şu şekilde;





BAY YANLIŞ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?