Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 12. bölümde neler oldu?

Bay Yanlış'ın heyecanla beklenen 12. bölümü bu akşam FOX Tv ekranlarında olacak. Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrolü paylaştığı Bay Yanlış'ta bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizide, Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.

BAY YANLIŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan donra haberimiz içerisine eklenecektir.

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Tolga’nın Ezgi’nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia’yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem’in de desteğiyle Ezgi’yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür’ün Ezgi’ye olan zaafından faydalanır.

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga’nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?