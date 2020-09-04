Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu?

Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrolde oynadığı Bay Yanlış 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde Özgür’ün kuzeni olan Tolga Gürdağ diziye dahil oluyor. Tolga, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Çocukluğundan beri kendisine rakip olarak gördüğü Özgür’ü alt etmek için elinde geleni yapacak. Diğer yandan Ezgi ve Özgür arasında yaşanacaklar ise merak konusu.

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman yayımlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Serhat Parıl kimdir, kaç yaşında? Bay Yanlış'ın Tolga'sı Serhat Parıl nereli?